Барселна - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и итальянский "Интер". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка "Барселону". На победу испанского клуба дается коэффициент 1,56. На успех "Интера" можно поставить с коэффициентом 5,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

БАРСЕЛОНА - ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице группы F, имея в активе одно очко. "Интер" находится на второй позиции, тоже набрав одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.