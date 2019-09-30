Где смотреть онлайн Барселона - Интер: расписание трансляций

В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и итальянский "Интер". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и итальянским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч Футбол 1".

До настоящего времени "Барселона" и "Интер" встречались между собой 12 раз. Преимущество в личных встречах удерживает испанский клуб. На его счету 6 побед. "Интер" выиграл 2 встречи. Еще 4 игры завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.