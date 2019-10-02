"Динамо" стартовало в юношеской Лиге чемпионов с фантастической победы, забив 8 голов

Киевское "Динамо" в первом матче 1-го предварительного раунда юношеской Лиги чемпионов разгромило северомакедонскую "Шкендию" со счетом 8:0.

Победу киевлянам принесли дубли Ваната, Надольского и Волошина, а также голы Шулянского и Исаенко. Ответный матч состоится 3 октября.

Во 2-м раунде украинский клуб встретиться с победителем пары "Богемианс" (Ирландия) – ПАОК (Греция).

"Динамо" Украина – "Шкендия-79" Северная Македония - 8:0 (4:0)



Голы: Ванат (2, с пенальти, 51), Надольский (13, 41), Волошин (25, 75), Шулянский (56), Исаенко (90+6, с пенальти)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Забарный (Сирота, 60), Скорко, Биловар, Михайленко, Шулянский (Бодня, 71), Волошин, Ефименко (Близниченко, 46), Надольский (Окоро, 60), Ванат (Исаенко, 60).

ВИДЕО МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" завоевал первое очко в юношеской Лиге чемпионов.