Ливерпуль - Зальцбург - 4:3 Видеообзор

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 4:3.

Англичане вели с преимуществом в три мяча к 36-й минуте, но австрийцам неожиданно удалось сравнять счет. Впрочем, "Ливерпуль" все же одержал победу благодаря голу Салаха.

В 3-м туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с бельгийским "Генком". "Ред Буллу" предстоит домашняя игра с итальянским "Наполи". Оба матча состоятся 23 октября.

"Ливерпуль" Англия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 4:3 (3:1)

Голы: Мане (9), Робертсон (25), Салах (36, 69) - Хван Хи Чхан (39), Минамино (56), Холанд (60)

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах.

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Наполи".