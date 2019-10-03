Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины

2 октября состоялся последний матч 1/16 финала Кубка Украины. Последним участников следующей стадии стали "Мариуполь", который на выезде обыграл "Рух" (1:0).

На стадии 1/8 финала Кубка Украины выступят 11 представителей украинской Премьер-лиги, четыре - Первой лиги и один - Второй лиги.

Единственным коллективом Премьер-лиги, который покинул розыгрыш турнира на прошлой стадии, стали львовские "Карпаты", которые в серии пенальти уступили "Ингульцу".

Участники 1/8 финала Кубка Украины:

УПЛ: "Шахтер", "Десна", "Заря", "Динамо", "Колос", "Ворскла", "Олимпик", ПФК "Львов", "Александрия", СК "Днепр-1", "Мариуполь";

Первая лига: "Николаев", "Горняк-Спорт", "Минай", "Ингулец";

Вторая лига: "Альянс".

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины пройдет 3 октября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" стартовало в юношеской Лиге чемпионов с фантастической победы.