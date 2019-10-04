Прекращайте позорить клуб: футбольный эксперт резко прошелся по "Динамо"

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло публично раскритиковал игру киевского "Динамо" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Игра прошла 3 октября и завершилась со счетом 0:0.

По словам специалиста, футболисты "Динамо" либо сдают игру, либо "плавят" тренера.

"Я, конечно, извиняюсь, но если вы колхозников не в состоянии обыграть, то тогда я не знаю, как можно рассчитывать на таких мастеров... Особо выделялась пара "акробатов" Шепелев и Буяльский: делали нам одолжение своим присутствием на поле. Нет слов, вся команда как г...о в проруби", - написал он в Facebook.

Заховайло подчеркнул, что действующие футболисты основы должны прекратить позорить клуб.

"Можно и проиграть, но только, если все видят, что футболисты отдали все силы. Тогда никто и слова кривого не скажет. Но что это было сегодня?" - задает вопрос эксперт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Динамо" резко высказались о матче в Лиге Европы.