Кровь заливала глаз: Деревянченко сделал первое заявление после скандального поражения

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал скандальное поражение в чемпионском бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Сразу же после оглашения судейских записок наш соотечественник поблагодарил болельщиков и свою команду за поддержку и помощь. Относительно нокдауна в первом раунде Деревянченко сказал, что удар Головкина пришелся в затылок и не смог потрясти его должным образом.

Также украинец рассказал о полученном рассечении: "Рассечение доставляло проблемы. Кровь заливала глаз и я иногда просто ничего не видел. В эти моменты он доносил боковые удары".

Что касается реванша, то Деревянченко заявил, что готов еще раз выйти в ринг с Головкиным.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты гневно отреагировали на решение судей в бою Деревянченко - Головкин.