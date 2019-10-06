Украинец Деревянченко потерпел спорное поражение в чемпионском бою

Украинский боксер Сергей Деревянченко в чемпионском бою проиграл казахстанцу Геннадию Головкину. Поединок состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Головкина единогласным решением судей - 114-113, 115-112, 115-112. Решение судей не понравилось зрителям и Головкин давал послематчевое интервью под аккомпанемент свиста, а известный портал BoxingScene посчитал, что Деревянченко победил 115-112.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ВИДЕО ЛУЧШИХ МОМЕНТОВ БОЯ



Уже в первом раунде Деревянченко пропустил чувствительный удар в лицо и у него открылось рассечение над правым глазом, в результате которого рана кровоточила весь поединок. Несмотря на неудачное начало, украинец сумел собраться и до конца боя уверенно противостоял оппоненту.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

37-летний Головкин завоевал вакантные чемпионские титула по версиям IBF и IBO в среднем весе. 33-летний Деревянченко во второй раз в своей карьере потерпел поражение в бою за титул чемпиона мира.