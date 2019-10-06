Бабло рулит: фанаты в гневе от результата боя Деревьянченко - Головкин

В воскресенье, 6 октября, в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" украинский боксер Сергей Деревянченко в чемпионском бою проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.

На кону в поединке стояли сразу два пояса - IBF и IBO. По итогам боя судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксеру - 114-113, 115-112, 115-112. Такое решение вызвало бурю негодования не только у зрителей непосредственно в "Мэдисон Сквер Гарден", которые освистали слова Головкина после боя, но и болельщиков, следивших за боем у телевизионных экранов.

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