Усик и "Джентльмен" провели открытые тренировки перед боем: видео

Украинский боксер Александр Усик и его соперник американец Чазз Уизерспун провели открытые тренировки перед очным боем, который состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на "Винтраст Арене".

Американский "Джентльмен": что известно о первом сопернике Усика в супертяжелом весе

Напомним, изначально соперником нашего соотечественника в дебютном бою в супертяжелом весе должен был стать нидерландец Тайрон Спонг. Однако непосредственно перед поединком тот провалил допинг-тест. Позже появилась информация, что заменить Спонга может россиянин Александр Устинов, но она была опровергнута командой украинца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соперник Усика дал первый комментарий о найденном в его организме допинге.