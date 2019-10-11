Улыбчивый Усик и грустный Уизерспун: видео первой битвы взглядов

Украинский боксер Александр Усик провел первую битву взглядов со своим будущим соперником американцем Чазом Уизерспуном, которая состоялась в Чикаго 10 октября.

Во время традиционной процедуры украинский боксер много улыбался телекамерам, в то время как его соперник, как показалось, был чем-то расстроен.

В сам момент битвы взглядов оба оппонента были максимально сосредоточенными и не отвели своего взгляда.

Американский "Джентльмен": что известно о первом сопернике Усика в супертяжелом весе

Бой Усика и Уизерспуна пройдет в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на "Винтраст Арене".

Напомним, изначально соперником нашего соотечественника в дебютном бою в супертяжелом весе должен был стать нидерландец Тайрон Спонг. Однако непосредственно перед поединком тот провалил допинг-тест. Позже появилась информация, что заменить Спонга может россиянин Александр Устинов, но она была опровергнута командой украинца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соперник Усика дал первый комментарий о найденном в его организме допинге.