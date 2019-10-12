Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной против Литвы в отборе Евро-2020

11 октября сборная Украины в Харькове обыграла команду Литвы со счетом 2:0 в рамках отбора Евро-2020, максимально приблизив себя к европейскому первенству.

После игры наставник украинцев Андрей Шевченко расхвалил своих подопечных, но при этом и выделил единственный негативный момент из прошедшей встречи.

По словам наставника, его не устроила реализация голевых моментов в исполнении футболистов.

"Мне очень понравилось, как команда отнеслась к этой игре. Мы ничего не дали сделать сопернику. В целом я остался доволен игрой и тем энергетическим потенциалом, который команда затратила на игру.

Правда, как всегда немного подвела реализация. Те моменты, которые мы создаем, нужно лучше реализовывать. Из своих моментов нужно выжимать максимум", - сказал он.

Напомним, что определился первый участник Евро-2020.