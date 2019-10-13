Будет ли 700? Роналду может установить уникальное достижение в матче с Украиной

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Украины может стать для форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду знаменательным.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Если 34-летний нападающий поразит ворота нашей команды, он доведет число забитых за карьеру мячей до 700. Сейчас на его счету 699 результативных ударов в играх на клубном уровне и за сборную. За лиссабонский "Спортинг" он забил 5 мячей, за "Ювентус" - 32, за "Манчестер Юнайтед" - 118, за "Реал" - 450 и за национальную команду Португалии - 94. Отметим, что встреча с украинской командой будет для Роналду 973-й за карьеру.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, матч между сборными Украины и Португалии состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины прокомментировали предстоящую битву с Португалией.