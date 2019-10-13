Это финал года: в сборной Украины прокомментировали предстоящую битву с Португалией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Португалии будет как финал.

Слова футболиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2".

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

"Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень много. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы — лидеры группы, мы играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, что мы уже против них играли. Да, Португалия — действующий чемпион Европы, и они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чтобы мы боялись", - сказал Зинченко.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, матч между сборными Украины и Португалии состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной против Литвы в отборе Евро-2020.