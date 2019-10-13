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Это финал года: в сборной Украины прокомментировали предстоящую битву с Португалией

воскресенье, 13 октября 2019, 15:04
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Португалии будет как финал.

Слова футболиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2".

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"Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень много. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы — лидеры группы, мы играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, что мы уже против них играли. Да, Португалия — действующий чемпион Европы, и они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чтобы мы боялись", - сказал Зинченко.

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Напомним, матч между сборными Украины и Португалии состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной против Литвы в отборе Евро-2020.

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