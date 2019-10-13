Где смотреть онлайн Украина - Португалия: расписание трансляций

В понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет предпоследний поединок квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Португалии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.

Прямая трансляция матча Украина - Португалия будет доступна на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Между собой украинская и португальская сборные играли трижды и сейчас сборные имеют равные показатели по числу побед - по одной. Единственный триумф Украины над Португалей датирован 1996 годом, когда европейский гранд был бит 2:1. В том же году португальцы взяли реванш - 1:0. А последняя встреча команд прошла в рамках текущего отборочного цикла и завершилась вничью 0:0.

Напомним, что сборной Украины хватит и ничейного результата в игре с португальцами, чтобы пробиться на Евро-2020.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной против Литвы в отборе Евро-2020.