Усик - Уизерспун: полное видео боя

Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе в бою с американцем Чаззом Уизерспуном. Наш соотечественник одержал победу техническим нокаутом.

После достаточно спокойного начала поединка Усик постепенно начал наращивать свое преимущество в ринге. В результате, после 7-го раунда американец отказался от продолжения боя.

Смотрите на "Апострофе" полное видео боя Усик - Уизерспун.

Для Усика эта победа стала 17-й на профессиональном ринге в 17 боях. 13 поединков он завершил нокаутом. Уизерспун потерпел 4 поражение в профессионалах при 38 победах.

Напомним, в предыдущем бою Усик победил тоже нокаутом британца Тони Беллью.

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