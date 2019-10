Непобедимый чемпион мира по боксу попал в ужасное ДТП: жуткое видео

Непобедимый американский боксер Эррол Спенс едва не погиб в серьезном ДТП у себя на родине.

Как сообщает американская пресса, 29-летний боксер был за рулем своего автомобиля и не справился с управлением, в результате чего машина несколько раз перевернулась.

Медики говорят, что жизнь Спенсу спасло то, что он был пристегнут.

Боксера мгновенно доставили в больницу, его состояние оценивают как тяжелое. В данный момент он находится в реанимации.

Спенс является чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. Он провел 26 матчей на профессиональном ринге и во всех добыл победу. 21 встреча для соперников Спенса завершалась досрочно.

В своем последнем бою Спенс по очкам победил Шона Портера.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA