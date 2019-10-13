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Зеленский поздравил Усика с победой над "Джентльменом": видео

воскресенье, 13 октября 2019, 14:16
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После победы в дебютном бою в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном украинского боксера Александра Усика с успешным выступлением поздравил президент страны Владимир Зеленский.

На поздравление главы государства бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ответил словами: "Доброе утро! Спасибо большое. Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины!".

Напомним, Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом: американец отказался выходить на 8-й раунд после того как в предыдущей трехминутке пропустил много ударов от украинца.

После поединка Усик заявил, что готов провести чемпионский бой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики в сети бурно обсуждают победу Усика.

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