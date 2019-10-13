Просто терминатор: реакция фанатов на победу Усика

В ночь с субботы, 12 октября, на воскресенье, 13 октября, украинский боксер Александр Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чезза Уизерспуна.

Наш соотечественник одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде - Уизерспун отказался выходить на 8-ю трехминутку.

Успешное выступление украинца вовсю обсуждают любители бокса и фанаты украинца. Большинство сходится во мнении, что теперь Усику следует выходить на более сильных соперников. Однако некоторые фанаты считают, что нашему соотечественнику будет сложно противостоять топовым тяжеловесам.

"Апостроф" собрал самые яркие комментарии фанатов на победу Усика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика.