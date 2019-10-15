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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Боже, я люблю футбол: соцсети взорвались после феерического выхода сборной на Евро-2020

вторник, 15 октября 2019, 00:46
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Болельщики буквально взорвали соцсети после победі сборной Украины над национальной командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и выхода в финальную часть турнира. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" собрал самые яркие послематчевые комментарии фанатов.

Напомним, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. В ее активе также победа в первом розыгрыше нового турнира УЕФА - Лиги Наций.

Сборная Украины досрочно заняла первое место в своей отборочной группе, что позволит ей быть сеяной во время жеребьевки группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились еще два участника чемпионата Европы.

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