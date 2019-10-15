​Фанаты сборной Украины обратились к Зеленскому на матче с Португалией: фото

На матче сборных Украины и Португалии, который проходил в Киеве в рамках отбора Евро-2020, украинские болельщики вывесили баннер с требованием наказания для убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook написала активистка Ольга Решетилова.

"Зе, когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?", – указано на баннере, который вывесили на трибунах НСК "Олимпийский".

В прошлом году было совершено покушение на Екатерину Гандзюк, после чего она умерла в больнице. В убийстве подозревают херсонских чиновников - Мангера, Гордеева и Рищука.

Напомним, что сам матч завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко квалифицировались на европейское первенство.