Игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы над национальной командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и выхода в финальную часть турнира заявил, что сегодня ночью каждый болельщик будет заниматься любовью.

Об этом футболист сказал в эфире телеканала "Футбол 1".

"Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Болельщики и игроки сегодня были на высоте. Сборная Украины дорогого стоит, и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нами", - сказал Зинченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети взорвались после феерического выхода сборной на Евро-2020.