Украина - это Европа: российская газета шокировала заголовком после выхода команды Шевченко на Евро

Газета "Советский спорт", являющаяся одним из старейших спортивных изданий стран бывшего СССР, после выхода сборной Украины в финальную часть чемпионата Европы 2020 года вышла с шокирующим заголовком на первой полосе.

Так, после победы подопечных Андрея Шевченко над национальной командой Португалии на первой странице нового номера газеты было написано: "Україна - це Європа".

Позже креативный продюсер издания Алексей Андронов, который известен своим теплым отношением к Украине, объяснил появление такого заголовка: "Здравствуйте! Кому-то не нравится сборная Украины, кому-то "родовая травма" мешает ее поздравить. Но не нам. Мы не о политике, мы о спорте!".

Ранее "Апостроф" сообщал, почему для Украины так важен последний матч отбора Евро-2020.