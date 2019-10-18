Гвоздик победил российского чемпиона на весах

Украинский боксер Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев прошли церемонию взвешивания перед чемпионским боем, который состоится ранним утром 19 октября в Филадельфии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

Гвоздик оказался немного тяжелее оппонента, показав на весах вес 79,15 кг. Вес Бетербиева составил 79,06 кг.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, на кону в предстоящем бою между Гвоздиком и Бетербиевым будут стоять два чемпионских пояса: WBC, которым владеет украинец, и IBF, принадлежащий россиянину. На счету Гвоздика 17 побед в 17 боях (14 нокаутом). Бетербиев выиграл все свои 14 боев досрочно.

Ранее "Апостроф" публиковал видео с дуэлью взглядов между Гвоздиком и Бетербиевым.