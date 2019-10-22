Кто сыграет с "Динамо"? "Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо". В нее вошло 20 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко.

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Марлос, Сергей Болбат.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня, 22 октября, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи - в 19:55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер хорватского "Динамо" удивил заявлением перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов.