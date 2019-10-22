Снова без победы: "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов

Команда донецкого "Шахтера" U19 сыграла вничью в матче 3-го тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов с загребским "Динамо".

Счет в матче на 50-й минуте открыл хавбек "горняков" Артем Бондаренко, реализовавший пенальти. Однако уже через 5 минут гостям удалось отыграться. Результативным ударом отличился полузащитник Нико Янкович. Еще через 10 минут "Шахтер" остался в меньшинстве: за повторное предупреждение с поля был удален защитник Даниэль Егбуджуо. Тем не менее, до конца встречи донецкая команда смогла удержать ничейный результат.

"Шахтер" Украина - "Динамо" Загреб, Хорватия - 1:1

Голы: Бонларенко, 50 (с пенальти) - Янкович, 55.

"Шахтер": Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Рудавский (Булеза, 85), Крысков (Гуров, 84), Судаков, Бондаренко, Егбуджуо, Сикан, Абдулаев (Мудрик, 73).

"Динамо": Йосипович, Хрвой, Сутало, Гвардиол, Юришич, Янкович, Франич, Кризманич (Василь, 79), Каррика (Юларджия, 72), Шипош (Свржняк, 90+2), Марин.

Напомним, в стартовых турах юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" U19 проиграл "Манчестер Сити" (1:3) и сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов.