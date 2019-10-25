"Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за трансфера Ярмоленко: детали

Киевское "Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за перехода своего полузащитника Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" в августе 2017 года.

Об этом сообщает "Цензор".

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении двух клубов по причине того, что не был осуществлен платеж солидарности черниговской СДЮШОР "Юность", которая воспитала футболиста. В ФИФА уведомили "Динамо" и "Боруссию" о необходимости погашения задолженности перед футбольной школой, которая и стала инициатором рассмотрения данного вопроса, в размере 301 578, 95 евро.

Отметим, что за Ярмоленко "Боруссия" заплатила "Динамо" 25 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не сумело обыграть главного конкурента в Лиге Европы.