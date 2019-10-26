Хватит окопной возни: экс-игрок "Динамо" жестко высказался о войне на Донбассе

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился мнением о войне на Донбассе.

Слова Саленко приводит "Матч ТВ".

"В Киеве не чувствуется, что страна находится в состоянии войны. Когда выезжали недавно на ветеранский матч, другое дело. Многое разрушено, люди устали и озлоблены. Все понимают: хватит уже окопной возни, пусть садятся и договариваются. Ездил ли я в зону боевых действий? Почти. От Северодонецка до нее 30 километров", – сказал Саленко.

50-летний Саленко является уроженцем Санкт-Петербурга. В 1989 году он перешел из "Зенита" в киевское "Динамо", за которое выступал в течение трех лет. В составе "Динамо" Саленко стал чемпионом СССР. В 1992 году он сыграл свой единственный матч за сборную Украины. Впрочем, матч был признан неофициальным, поэтому спустя год Саленко принял решение выступать за сборную России, в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-1994.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко разозлил сеть словами о войне на Донбассе.