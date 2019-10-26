Жена экс-игрока "Динамо" стала президентом футбольного клуба: фото

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока "Динамо" Николая Морозюка, стала президентом любительского львовского клуба FC Lion.

Об этом Морозюк сообщила на своей странице в Instagram.

"Мои львята. Имею честь быть президентом футбольного клуба FC Lion", - написала девушка, прикрепив фотографию с командой.

Ирина Морозюк является основателем бренда мужской и женской одежды. На ее Instagram подписано более 36 тысяч человек.

31-летний Николай Морозюк является воспитанником "Динамо". В январе 2019 года он перешел в "Ризеспор" на правах аренды, а летом турки подписали с ним полноценный контракт. В составе турецкого клуба он провел 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Также Морозюк выступал за "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. Двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ирина Морозюк исполнила сексуальный трюк с мячом.