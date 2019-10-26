Украинский боксер победил британца в бою за престижный титул: фото

Украинский боксер Максим Продан победил англичанина Тони Диксона и защитил интерконтинентальный пояс IBF в полусреднем весе.

Поединок состоялся в итальянском Милане в рамках вечера бокса и продлился все 10 раундов. Продан одержал победу раздельным решением судей.

26-летний Продан провел 19-й бой в карьере. В активе украинца 18 побед (14 - нокаутом) при одной ничьей. 27-летний Диксон проиграл в третий раз при 12 победах (три нокаута).

Продан является уроженцем города Новоселица в Черновицкой области. В последние годы боксер живет в Италии и выступает под флагом Румынии.

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