Украинка стала победительницей Итогового турнира WTA: видео

В воскресенье, 27 октября, украинка Людмила Киченок вместе со словенкой Андреей Клепач стала победительницей малого Итогового турнира WTA.

В финале соревнований соперницей украино-словенского дуэта была пара из Китая Чжаосюань Ян и Инъин Дуань. Победу Киченок и Клепач одержали в двух сетах. Обе партии завершились со счетом 6:3. Матч продлился 1 час и 21 минуту.

МАЛЫЙ ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ЧЖУХАЙ (КИТАЙ)

Женщины, парный разряд, финал

КИЧЕНОК (Украина) / КЛЕПАЧ (Словения) - ЯН (Китай) / ДУАНЬ (Китай) - 2:0 (6:3, 6:3)

Интересно, что в прошлом году Киченок также стала победительницей малого Итогового турнира WTA в парном разряде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинская теннисистка вышла в финал Итогового турнира года.