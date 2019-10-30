"Динамо" победило "Шахтер" в супербитве 1/8 финала Кубка Украины

Киевское "Динамо" вырвало победу в матче 1/8 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером".

Счет во встрече открыли хозяева поля. На 22-й минуте хавбек киевлян Сергей Сидорчук решился на удар с дальней дистанции, и мяч по непостижимой траектории влетел в девятку ворот гостей. Голкипер "горняков" Андрей Пятов даже не среагировал на удар. Уйти от поражения в основное время "Шахтер" смог лишь на 90+2-й минуте. Степаненко пробил из-за штрафной, а Бущан не смог отразить этот удар.

Вырвать победу "Динамо" смогло во втором тайме дополнительного времени. Решающий мяч провел Денис Попов, здорово сыгравший головой после углового.

Интересно, что встречу команды завершали в не полных составах. Красные карточки перед собой увидели Владимир Шепелев и Тарас Степаненко.

КУБОК УКРАИНЫ

1/8 финала

"ДИНАМО" - "ШАХТЕР" - 2:1

Голы: Сидорчук, 22; Степаненко, 90+2; Попов, 110.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелев, Вербич (Де Пена, 101), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3).

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос (Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73), Мораес.

Удаления: Шепелев, 89 (грубая игра); Степаненко, 94 (второе предупреждение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.