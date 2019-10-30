"Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков: видео

Киевское "Динамо" оказалось в эпицентре скандала из-за поведения своих болельщиков во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

Об этом сообщает "Главком".

Сербские СМИ обнаружили в одном из фанатских пабликов "Динамо" видео, на котором болельщики поют "Убей серба" и известный хит про президента России Владимира Путина.

"Если бы это сделали мы или русские, мы бы всегда играли перед пустыми трибунами. УЕФА, разве это не двойные стандарты?" - сообщается в официальном Twitter ведущего сербского клуба "Црвена Звезда".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Александр Александрович адресовал Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре Украины, а также Национальной полиции Украины письмо с реакцией сербов на поведение украинских фанатов.

Стоит отметить, что на матчах "Црвены Звезды" местные фанаты нередко развешивают флаги с символикой так называемой "ДНР".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за трансфера Ярмоленко.