Свитолина одержала тяжелую победу на финише группового этапа Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Софию Кенин в 3-м туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.
Матч прошел в упорной борьбе и продлился 2 часа и 5 минут. Первую партию наша соотечественница выиграла со счетом 7:5, отдав при этом сопернице две подачи и сделав три брейка. Во втором сете соперницы довели дело до тай-брейка, где снова сильнее оказалась украинка.
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ШЕНЬЧЖЭНЬ
Фиолетовая группа, 3-й тур
ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - СОФИЯ КЕНИН (США) - 2:0 (7:5, 7:6)
В полуфинале турнира Свитолина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина одержала блестящую победу во втором матче Итогового турнира WTA.