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Свитолина одержала тяжелую победу на финише группового этапа Итогового турнира

пятница, 01 ноября 2019, 14:48
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Софию Кенин в 3-м туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Матч прошел в упорной борьбе и продлился 2 часа и 5 минут. Первую партию наша соотечественница выиграла со счетом 7:5, отдав при этом сопернице две подачи и сделав три брейка. Во втором сете соперницы довели дело до тай-брейка, где снова сильнее оказалась украинка.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ШЕНЬЧЖЭНЬ

Фиолетовая группа, 3-й тур

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - СОФИЯ КЕНИН (США) - 2:0 (7:5, 7:6)

В полуфинале турнира Свитолина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина одержала блестящую победу во втором матче Итогового турнира WTA.

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