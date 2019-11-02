Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла швейцарку Белинду Бенчич в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Матч прошел в упорной борьбе и продлился 1 час и 46 минут. Первую партию наша соотечественница проиграла со счетом 5:7. Во втором сете украинка сыграла увереннее и одержала победу - 6:3. Со стартом третьей партии Свитолина захватила инициативу и повела в счете 3:0. После пятого гейма Бенчич снялась с матча из-за травмы.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ШЕНЬЧЖЭНЬ

Полуфинал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (Швейцария) - 2:1 (5:7, 6:3, 4:1) *отказ

Интересно, что Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA во второй раз подряд. В прошлом году она выиграла все свои матчи на пути к титулу. Таким образом, в рамках турнира она еще не проигрывала.

В финале турнира Свитолина сыграет с победительницей другого полуфинала, в котором встретятся Эшли Барти (Австралия) и Каролина Плишкова (Чехия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина ярко завершила групповой этап Итогового турнира.