Где смотреть онлайн Александрия - Сент-Этьен: расписание трансляций

В четверг, 7 октября, состоится матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Сент-Этьен".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и французским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" делят 3 место в турнирной таблице группы I, набрав по два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.