Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы сыграют украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен". Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Сент-Этьен".

Начало матча в 22:00.

По версии букмекеров безоговорочным фаворитом противостояния являются гости. На победу французского клуба предлагается коэффициент 1,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 4,33.

После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" делят 3 место в турнирной таблице группы I, набрав по два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.