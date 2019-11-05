RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

5 ноября

20:14
Пассажирка напросилась сделать фото в кресле пилота - цена этого снимка оказалась слишком высокой
19:00
Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома
18:44
Захват Россией украинских кораблей: стало известно о важном решении двух сторон
18:30
Дэнни Трехо рассказал, как ему удалось бросить пить и оставаться трезвым больше 50 лет
18:01
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
17:43
Бронежилеты для ВСУ: против чиновников Минобороны завели дело по серьезному подозрению
17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
17:09
Топ-чиновник из партии Порошенко заявил про отставку
17:04
Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали
16:50
Будет то же самое: эксперты рассказали о проблемах законопроекта по игорному бизнесу
16:49
У Путина устроили истерику из-за "унижения" российского топ-чиновника в Эстонии
16:46
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что в 15 лет чуть не умерла от алкогольного отравления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

вторник, 05 ноября 2019, 21:25
переглянути новину українською

7 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы сыграют украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен". Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Сент-Этьен".

Начало матча в 22:00.

По версии букмекеров безоговорочным фаворитом противостояния являются гости. На победу французского клуба предлагается коэффициент 1,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 4,33.

После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" делят 3 место в турнирной таблице группы I, набрав по два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Зальцбург - 0:1 онлайн трансляция

Боруссия - Интер - 0:1 онлайн трансляция

Зенит - РБ Лейпциг - 0:2 Хроника матча, видео голов

Барселона - Славия - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: