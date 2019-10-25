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Сент-Этьен - Александрия - 1:1 Видеообзор

пятница, 25 октября 2019, 07:20
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В матче третьего тура группового турнира Лиги Европы "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Главным героем первого тайма стал защитник французской команды Габриэль Силва. В дебюте встречи он открыл счет точным ударом из пределов штрафной украинцев, а менее чем через 10 минут отправил мяч в сетку собственных ворот после прострела с фланга.

"Сент-Этьен" Франция – "Александрия" Украина - 1:1 (1:1)

Голы: Силва, 8 - Силва, 14 (автогол)

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Силва, Салиба, Колодзейчак, Мвила, Ахолу (Будебуз, 46), Амума, Юссуф, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Бухал, Банада, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90), Гречишкин, Ковалец (Довгий, 83), Ситало.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1-м туре Лиги Европы "Александрия" проиграла "Вольфсбургу", а во 2-м - сыграла вничью с "Гентом".

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