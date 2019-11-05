Лига чемпионов: "Боруссия" совершила феерический камбэк в матче с "Интером"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла "Интер", пропустив два мяча в первом тайме.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Интер" Италия - 3:2 (0:2)

Голы: Хакими (51, 77), Брандт (64) - Мартинес (5), Весино (40)

"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейру, 88), Витцель, Брандт, Санчо (Пишчек, 82).

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весино (Сенси, 68), Брозович, Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48), Азар (79).

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