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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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5 ноября

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Лига чемпионов: "Боруссия" совершила феерический камбэк в матче с "Интером"

вторник, 05 ноября 2019, 23:51
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Фото: twitter.com/bvb

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла "Интер", пропустив два мяча в первом тайме.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Интер" Италия - 3:2 (0:2)
Голы: Хакими (51, 77), Брандт (64) - Мартинес (5), Весино (40)

"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейру, 88), Витцель, Брандт, Санчо (Пишчек, 82).

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весино (Сенси, 68), Брозович, Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48), Азар (79).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

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