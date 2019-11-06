Футболист, сбежавший в Россию, сделал громкое заявление о будущем в сборной Украины

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины.

Соответствующее заявление футболист сделал на своей странице в Facebook.

"10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой", - написал Ракицкий.

Также футболист поздравил сборную с выходом на чемпионат Европы 2020 года и написал, что для него было честью выступать за национальную команду страны.

Всего в составе сборной Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 мяча. В "Зенит" он перешел в январе текущего года из "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист-предатель разгневал сеть постом о России.

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