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Лига чемпионов: "Ювентус" на последних секундах вырвал победу в Москве

среда, 06 ноября 2019, 21:47
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Фото: twitter.com/juventusfces

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Локомотив" со счетом 2:1, забив решающий гол в компенсированное время.

"Ювентус" открыл счет в самом начале встречи. Роналду мощно пробил со штрафного, вратарь "Локомотива" непостижимым образом выронил мяч из рук и его с линии ворот в сетку добил Рэмзи. "Локомотив" отыгрался довольно быстро. Миранчук после навеса с фланга головой пробил в штангу, а затем сам же добил мяч в пустые ворота. Вскоре забить мог Игуаин, но форвард не сумел переиграть Гильерме, выйдя один на один.

На 77-й минуте "Локомотив" должен был выходить вперед, но Крыховяк сначала не реализовал выход один на один, а затем Мариу, пробил в пустые ворота, но попал в защитника. Развязка наступила в компенсированное время. Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста ворвался в штрафную и технично переиграл Гильерме.

"Ювентус" гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 10 очков. "Локомотив" остался на третьей позиции, имея в активе три очка.

"Локомотив" Россия – "Ювентус" Италия - 1:2 (1:1)

Голы: Миранчук (12) - Рэмзи (3), Дуглас Коста (90+3)

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Серкейра, 81), Эдер.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Ругани, Данило, Бонуччи, Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 82).

Предупреждения: Бонуччи (39), Рыбус (83), Дуглас Коста (90).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Локомотив" в Турине.

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