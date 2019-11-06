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"Шахтер" потерпел обидное поражение в юношеской Лиге чемпионов

среда, 06 ноября 2019, 17:33
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Донецкий "Шахтер" (U-19) проиграл в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

По итогам четырех сыгранных туров у "горняков" только два балла и последнее место в группе. Лидирует "Динамо" с восемью баллами, второй идет "Аталанта", у которой семь очков. Третье место у "Манчестер Сити", имеющего четыре очка.

Динамо Загреб U-19 - Шахтер U-19 - 1:0

Гол: Кризманич (61).

Шахтер: Трубин, Козик (Капинус, 81), Муравский, Якуба, Драмбаев (Рудавский, 46), Крыськив (Кобылянский, 71), Очеретько (Кобак, 55), Бондаренко, Абдулаев, Судаков, Мудрик (Свитюха, 81).

Напомним, что 6 ноября свой матч проведет главная команда "горняков". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Шахтер".

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