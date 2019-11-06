Заявление Ракицкого вызвало бурю эмоций среди футболистов и экспертов: кто что говорит

Украинский футбольный мир эмоционально отреагировал на решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить выступления в национальной сборной Украины.

Известный наставник Игорь Гамула считает, что футболист принял решение из-за политической ситуации.

"Ракицкий мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Когда рядом с молодежью есть опытные футболисты, то она становится более уверенной, становится лучше и лучше. Ситуация вынудила принять его такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий", - сказал тренер.

В свою очередь защитник сборной Александр Зинченко написал под постом Ракицкого в социальной сети слово "Легенда", после чего десятки футбольных болельщиков напали на игрока "Манчестер Сити". Люди считают, что Ракицкий мог не переходить в чемпионат России и сейчас бы продолжал играть за сборную.

Тем временем известный эксперт Евгений Левченко также согласился с мнением, что футбол - это политика. По этой причине у Ракицкого нет шансов вернуться в сборную Украины.

"У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен - он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол - это политика. Удачи, Ярик, это был твой осознанный выбор", - написал он в Twitter.

Напомним, что всего в составе сборной Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 мяча. В "Зенит" он перешел в январе текущего года из "Шахтера".