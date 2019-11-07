Думал, стану седым: болельщики ярко отреагировали на чудо "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо" сотворил невероятное: "горняки" отыгрались со счета 1:3 уже в компенсированное арбитром время. Такой подвиг не остался незамеченным со стороны пользователей социальных сетей.

Так, поклонники украинского футбола отмечают стремление футболистов "Шахтера" играть до финального свистка.

При этом многие задаются, почему чемпион Украины не мог играть на протяжении всего матча так, как в последние 5 минут.

Также многие отмечают заслуги голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, который побежал помогать команде в штрафной соперника и заработал пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел обидное поражение в юношеской Лиге чемпионов.