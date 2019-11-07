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"Шахтер" вырвал ничью в сумасшедшем матче с "Динамо" в Лиге чемпионов

четверг, 07 ноября 2019, 00:04
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В Загребе состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" играл против местного "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме "горняки" довольно быстро вышли вперед. Уже в дебюте игры гости провели блестящую контратаку: Жуниор Мораес откликнулся на пас из глубины и выполнил прострельную передачу на Алана Патрика, который касанием на ближней штанге открыл счет.

Спустя десять минут "Динамо" счет сравняло: Теофиль-Катрен навесил на линию вратарской, откуда Петкович головой вколотил мяч в сетку.

Решающей в матче стала финальная десятиминутка, когда сначала в воротах чемпиона Украины побывало два мяча, а затем "горняки" в фантастической развязке смогли избежать поражения.

Сначала ворота Андрея Пятова поразил Лука Иванушец. Затем преимущество хозяев упрочил Ариян Адеми. "Шахтер" смог сократить отставание в счете на 90+3-й минуте. Сделал это Жуниор Мораес. А на последней минуте встречи пенальти заработал Пятов, который пошел в штрафную хозяев. Тете его реализовал.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, группа C

ДИНАМО Загреб, Хорватия - ШАХТЕР Донецк, Украина - 3:3

Голы: Алан Патрик, 13; Петкович, 25; Иванушец, 83; Адеми, 89; Коваленко, 90+3; Тете, 90+8 (с пенальти).

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич (Гьира, 77), Петкович..

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко, Патрик (Тете, 86), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

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