Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 Видеообзор

Итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В первом тайме счет открыл нападающий гостей Рахим Стерлинг, но во второй половине равновесие восстановил Марио Пашалич.

"Манчестер Сити" с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы С. "Аталанта" осталась на 4-м месте, имея в активе одно очко.

В 5-м туре "Манчестер Сити" дома сыграет с "Шахтером", "Аталанта" на своем поле встретится с загребским "Динамо". Матчи состоятся 26 ноября.

"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (0:1)

Голы: Пашалич (49) - Стерлинг (7)

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).

Предупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90).

Удаление: Браво (81).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" вырвал ничью в сумасшедшем матче с "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов.