Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 Видеообзор

Итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В первом тайме счет открыл нападающий гостей Рахим Стерлинг, но во второй половине равновесие восстановил Марио Пашалич.
"Манчестер Сити" с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы С. "Аталанта" осталась на 4-м месте, имея в активе одно очко.
В 5-м туре "Манчестер Сити" дома сыграет с "Шахтером", "Аталанта" на своем поле встретится с загребским "Динамо". Матчи состоятся 26 ноября.
"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич (49) - Стерлинг (7)
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.
"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).
Предупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90).
Удаление: Браво (81).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" вырвал ничью в сумасшедшем матче с "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов.