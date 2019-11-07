Конями по "коням": венгерская полиция устроила ад российским фанатам

Российские болельщики устроили беспорядки в Будапеште перед началом матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы между местным "Ференцварошем" и московским ЦСКА.

Россияне очень агрессивно вели себя в метро, обливали присутствующих и провоцировали драки. Из-за их действий метро было закрыто. Затем фанаты продолжили бесчинствовать в городе, где встретили отпор от местных болельщиков.

Конная полиция Будапешта разогнала болельщиков ЦСКА. Стоит отметить, что символом "армейского" клуба является именно "конь".

Видео опубликовал журналист Михаил Моссаковский в своем Twitter.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Львова произошла массовая бойня футбольных фанатов.