Лига Европы: "Динамо" упустило победу над главным конкурентом

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном".

Киевляне владели преимуществом по ходу всей встречи, нанесли 17 ударов по воротам соперника, но добиться победы не сумели.

Датчане открыли счет в начале матча, отличился Стаге после грубой ошибки Бущана. Киевляне могли отыграться на 14-й минуте, но Цыганков не реализовал пенальти. Отыграться киевлянам удалось во втором тайме. После паса Цыганкова точно пробил Вербич.

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ



"Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по 6 очков.

В 5-м туре "Динамо" на выезде встретится с "Мальме". "Копенгаген" в гостях сыграет с "Лугано". Матчи состоятся 28 ноября.

"Копенгаген" Дания – "Динамо" Украина - 1:1 (1:0)

Голы: Стаге (4) - Вербич (70)

"Копенгаген": Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

"Динамо": Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм