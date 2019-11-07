Лига Европы: "Динамо" упустило победу над главным конкурентом

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном".
Киевляне владели преимуществом по ходу всей встречи, нанесли 17 ударов по воротам соперника, но добиться победы не сумели.
Датчане открыли счет в начале матча, отличился Стаге после грубой ошибки Бущана. Киевляне могли отыграться на 14-й минуте, но Цыганков не реализовал пенальти. Отыграться киевлянам удалось во втором тайме. После паса Цыганкова точно пробил Вербич.
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ
"Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по 6 очков.
В 5-м туре "Динамо" на выезде встретится с "Мальме". "Копенгаген" в гостях сыграет с "Лугано". Матчи состоятся 28 ноября.
"Копенгаген" Дания – "Динамо" Украина - 1:1 (1:0)
Голы: Стаге (4) - Вербич (70)
"Копенгаген": Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.
"Динамо": Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.
Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
1-й тайм
2-й тайм