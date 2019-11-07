Магия Львова: "Александрия" завоевала архиважное очко в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Александрия" на своем поле спасла практически безнадежный матч с французским "Сент-Этьеном".

Гости начали активно, но постепенно "Александрия" перехватила инициативу и Банада имел два неплохих момента. В середине тайма Хазри вышел один на один и был сбит Панькивым. Пострадавший сам четко исполнил 11-метровый. Во втором тайме преимущество французов увеличил Камара и казалось, что игра сделана.

Впрочем, украинский клуб не сдался и сумел спасти матч. Сначала Безбородько с близкого расстояния переправил мяч в ворота, а затем Задерака классным ударом с лета сравнял счет.

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: ВИДЕО ГОЛОВ



"Александрия" и "Сент-Этьен" делят третье место в турнирной таблице группы I, набрав по три очка.

В 5-м туре "Александрия" на своем поле сыграет с "Вольфсбургом". "Сент-Этьен" дома примет "Гент". Матчи состоятся 28 ноября.

"Александрия" Украина – "Сент-Этьен" Франция - 2:2 (0:1)

Голы: Безбородько (84), Задерака (90+1) - Хазри (23, с пенальти), Камара (73)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Стецков, 84), Ковалец, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Перрен, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Буанга, Хазри (Силва, 72), Берич (Камара, 55).

Предупреждения: Панькив (23), Фофана (43), Юссуф (68).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм