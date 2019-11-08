Александрия - Сент-Этьен: видео голов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" на своем поле играет с французским "Сент-Этьеном".

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

В середине первого тайма гости открыли счет, отличился Хазри, который реализовал 11-метровый. На 73-й минуте Камара ворвался в штрафную и увеличил преимущество французского клуба. Украинцы сумели сократить разрыв в счете на 84-й минуте благодаря голу Безбородько. Спас хозяев от поражения Задерака, который отличился в компенсированное время.

АЛЕКСАНДРИЯ Украина - СЕНТ-ЭТЬЕН Франция - 2:2 (0:1)

Голы: Безбородько (84), Задерака (90+1) - Хазри (23, с пенальти), Камара (73)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Стецков, 84), Ковалец, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Перрен, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Буанга, Хазри (Силва, 72), Берич (Камара, 55).

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